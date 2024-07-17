$88.28+0.4796.26+0.48
Войти в почту

Губерниев раскритиковал Вяльбе за слова об убогой Олимпиаде

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за позицию по отказу российских каналов от трансляции Олимпийских игр-2024. Свое мнение он высказал в Telegram-канале. Lenta.ru

«Олимпиада в Париже — это ОЛИМПИАДА!!! А убогое зрелище, это когда в Тронхейме-97 на ЧМ одна российская лыжница закапывала оступившуюся подругу по команде…. Героя России, между прочим…. Извиняясь и унижаясь перед западной публикой и западными партнерами….», – написал Губерниев. Чемпионат.com

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Спорт день за днем

Губерниев раскритиковал Вяльбе за слова об убогой Олимпиаде
© РИА Новости
Около спорта
Обзор медиа
4