20-летний вратарь умер после падения в душе

20-летний голкипер эквадорского футбольного клуба «Барселона» Джастин Корнехо умер после падения в душе. Об этом сообщил официальный аккаунт клуба в социальной сети X.

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В своем сообщении «Барселона» выразила слова сожаления по погибшему. При этом в тексте не указана причина смерти футболиста.

«Ни одно слово не сможет унять боль, которую мы испытываем сейчас. Память, которую он оставил, даст нам силы, необходимые для того, чтобы пройти через это. Джастин, ты всегда будешь в наших сердцах. Покойся с миром, друг», — сказано в сообщении клуба.



Однако эквадорское издание El Futbolero уточняет, что причиной смерти стала травма, полученная в результате падения в душе. По информации портала, Корнехо поскользнулся в душе, что привело к аневризме аорты.

«В 20 лет он попал в аварию в душе, поскользнулся и ударился головой, из-за чего его пришлось отвезти в клинику. Игроки команды по корриде отправились в больницу узнать, как у него дела, но ужасная новость подтвердилась», — сказано в статье.



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