Объявлен лучший спортсмен XXI века по версии ESPN

23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом XXI века по версии ESPN. Второе и третье места заняли Серена Уильямс (теннис) и Лионель Месси (футбол). Список состоит из 100 лучших спортсменов современности.

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Топ-10 выглядит так:

1. Майкл Фелпс (плавание).

2. Серена Уильямс (теннис).

3. Лионель Месси (футбол).

4. Леброн Джеймс (баскетбол).

5. Том Брэди (футболист НФЛ).

6. Роджер Федерер (теннис).

7. Симона Байлз (спортивная гимнастика).

8. Тайгер Вудс (гольф).

9. Усэйн Болт (лёгкая атлетика).

10. Коби Брайант (баскетбол).

При составлении рейтинга филиалы издания по всему миру выдвигали свои кандидатуры, а затем было получено около 70 тысяч голосов за тех или иных звёзд спорта.