Правозащитники осудили запрет на ношение хиджаба французскими спортсменками.

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В сентябре стало известно, что французским спортсменкам запретят надевать хиджаб на соревнования Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Тогда верховный комиссар ООН по правам человека осудил данное решение.

В преддверии Олимпиады правозащитная организация Amnesty International (Международная амнистия; сайт заблокирован на территории РФ) выступила с заявлением.

«Отстранение французских спортсменок, которые носят хиджаб, от выступления на Олимпийских играх нарушает международные законы о правах человека и разоблачает дискриминационное лицемерие Международного олимпийского комитета», – говорится в заявлении.

