Губерниев сравнил Исинбаеву с Пугачевой

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о своем отношении к российской легкоатлетке Елене Исинбаевой, которая покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с истечением срока полномочий, передает Sport24.

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«Я благодарен Исинбаевой за ее невероятные рекорды, победы. Где жить Исинбаевой — ее личное дело. Мое отношение к Исинбаевой незыблемо, как и к Алле Пугачевой», — сказал Губерниев.



В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей. Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость.