Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия. Сообщение организации приводит ТАСС.

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«Олимпийские игры как событие, объединяющее мир в мирном соревновании, станут мощным напоминанием о том, что мы все можем мирно собраться вместе», — указано в заявлении.



Летние олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа. Перемирие объявление за семь дней до старта Игр и длится еще семь дней после завершения.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.