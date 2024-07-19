Оргкомитет Олимпийских игр отреагировал на масштабный сбой систем Microsoft

Пресс-служба оргкомитета Олимпийских игр — 2024 в Париже сделала заявление по поводу масштабного сбоя в Microsoft, нарушившего работу информационных систем комитета.

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«На ИТ-операции оргкомитета Олимпийских игр повлияли глобальные кибератаки всего за неделю до начала Игр. Мы активировали планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы продолжить работу», — говорится в заявлении организационного комитета ОИ в Париже.



Сегодня, 19 июля, произошёл глобальный сбой систем Microsoft, нарушивший работу связи и аэропортов во всём мире и затронул информационные системы комитета Олимпийских игр — 2024 в Париже.

Напомним, Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Сегодня, 19 июля, была принята резолюция о соблюдении «Олимпийского перемирия» на Олимпийских и Паралимпийских играх в 2024 году.