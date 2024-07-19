Посол: решившие ехать на ОИ во Францию россияне делают это на свой страх и риск

Посол России во Франции Алексей Мешков высказал мнение касательно участия российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже. RT на русском

«У нас нет допуска на спортивные объекты, у нас буквально несколько человек имеют право вообще выходить на улицу. Меня в данной ситуации больше всего волнует, что консульские работники не будут иметь возможность оказать содействие... Пока никаких таких возможностей у нас нет, и каждый, кто примет решение ехать, он это будет делать на свой страх и риск», — сказал Мешков. ТАСС

Ранее МОК опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде. Деловая газета «Взгляд»