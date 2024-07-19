ФКСР разработает правила использования животных в кино

Федерация конного спорта России разработает правила использования животных в кино
Федерация конного спорта России выступила с инициативой, направленной на создание рабочей группы для разработки правил использования животных в киноиндустрии, сообщает пресс‑служба ФКСР.
В конце июня 2024 года в России на экраны вышел художественный фильм «Мой любимый чемпион». Федерация конного спорта России поддержала идею создания данной картины. Однако в интернете было опубликовано видео со съемок данного фильма, в котором исполняется трюк подсечки лошади во время преодоления препятствия.
— По сложившейся практике (не имеющей, к сожалению, законодательной основы) ответственность за жизнь и здоровье людей и животных во время исполнения каскадерских трюков на съемочной площадке несет постановщик трюков. Процесс съемок данного эпизода, как и всех прочих, не был согласован с Федерацией конного спорта России. Работа конных каскадеров в киноиндустрии в целом не входит в сферу контроля и регулирования Федерации. Между тем, принимая во внимание важность данного аспекта работы с лошадьми, Федерация конного спорта России инициирует создание рабочей группы для разработки правил использования животных (в частности, лошадей) в киноиндустрии, — говорится в пресс‑релизе.