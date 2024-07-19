ФКСР разработает правила использования животных в кино

Федерация конного спорта России выступила с инициативой, направленной на создание рабочей группы для разработки правил использования животных в киноиндустрии, сообщает пресс‑служба ФКСР.

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В конце июня 2024 года в России на экраны вышел художественный фильм «Мой любимый чемпион». Федерация конного спорта России поддержала идею создания данной картины. Однако в интернете было опубликовано видео со съемок данного фильма, в котором исполняется трюк подсечки лошади во время преодоления препятствия.