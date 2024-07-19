МОК покажет Олимпиаду-2024 для России на своем сайте

Международный олимпийский комитет (МОК) покажет Олимпиаду-2024 в Париже (Франция) для российских зрителей на своём сайте. Об этом стало известно из открытых данных по вещателям летних Игр.

© Чемпионат.com

Ранее появилась информация об отказе от трансляции Олимпийски игр — 2024 в федеральном российском эфире. Такое может случиться впервые за 40 лет. РБК со ссылкой на источники сообщает, что «Матч ТВ» пока не определился по поводу трансляции Олимпиады. Руководство холдинга ждёт директивы от Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России (ОКР) с позицией по участию спортсменов из России, после чего примет решение по показу соревнований в Париже. В пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko сообщили, что не планируют приобретать права на трансляцию Олимпийских игр.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.