Тарасова оценила уход Исинбаевой из МОК

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на сложение полномочий российской двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой в Международном олимпийском комитете (МОК). Ее слова приводит РИА Новости Спорт.

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— Она много лет там работала, она была надежным человеком. Елена прославляла Родину своими достижениями, когда выступала. К ней отношусь только с большим уважением, — цитирует Тарасову агентство.



Ранее в этот же день стало известно, что Елена Исинбаева покинет свой пост в МОК после окончания срока полномочий. Спортсменка была избрана в комиссию атлетов в августе 2016 года на восьмилетний срок, а с 2023 года она стала членом комиссии по олимпийскому образованию.

8 июня в Париже появился рекламный плакат, посвященный Олимпиаде 2024 года. На нем изображена Исинбаева с флагом России в руках. Для создания плаката использовали фотографию, сделанную после победы Елены на Олимпиаде 2008 года в Пекине.

16 июля Татьяна Тарасова сделала еще одно заявление. Она раскритиковала отказ российских телеканалов от трансляции ОИ.