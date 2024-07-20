Стало известно, искупается ли Макрон в Сене до открытия Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон не будет купаться в Сене до открытия летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже. Об этом рассказал пресс-секретарь французского президента изданию Le Monde.

«Он не объявлял, что собирается плавать именно перед Олимпиадой. Он объявил, что собирается просто устроить заплыв. Макрон всегда выражал эту уверенность», — сказал пресс-секретарь главы Франции.



Летние олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.