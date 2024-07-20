Во Франции заявили, что Париж превратился в тюрьму накануне Олимпиады
В преддверии Олимпиады Париж все больше напоминает тюрьму из-за полицейских блокпостов и металлических ограждений. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Филиппо рассказал, что накануне специально проехал по Парижу, отказавшись от оформления «олимпиадных» QR-пропусков. После этого он сделал неутешительный вывод.
«Я убедился, что столица превратилась в тюрьму! Такого я не видел нигде в мире», — написал политик в соцсети X.
Он поговорил с некоторыми полицейскими, и даже они сказали, что «понимают абсурдность» полученных приказов. В частности, им приходится сканировать и проверять людей, ежедневно курсирующих между домом и работой.
Политик опубликовал видео, как полицейские отказываются пропустить парижанина на скутере на соседнюю улицу, где находится его работа. Силовики говорят, что у него нет QR-кода, а парижанин кричит им, что тогда они могут его пристрелить.
На этой неделе в Париже ограничили движение автомобилей и скутеров из-за готовящегося открытия Олимпиады. У водителей требуют QR-пропуск. Более того, в центральной городской зоне пропуск необходим даже пешеходам.
Ранее мэр Парижа обвинила Макрона в том, что он «испортил олимпийский праздник».