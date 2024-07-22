Гимнастка Еремина опубликовала фото в черном бюстгальтере

Российская гимнастка Елена Еремина в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала новое фото.

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22-летняя спортсменка предстала перед подписчиками в коротких шортах и черном бюстгальтере.

Еремина — мастер спорта России по спортивной гимнастике, бронзовая призерка чемпионата мира 2017 года в многоборье и вице-чемпионка мирового первенства 2017 года в состязаниях на брусьях. Также в 2017 году гимнастка выиграла серебряную медаль чемпионата Европы в упражнении на брусьях. На внутрироссийских соревнованиях Еремина представляет Санкт-Петербург.

© Соцсети

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.