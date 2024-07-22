Исинбаева не сможет стать почетным членом МОК

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не может претендовать на получение статуса почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК). RT на русском

В МОК отметили, что почетный статус может получить только тот, кто проработал в МОК не менее десяти лет и имеет перед ним исключительные заслуги. Исинбаева является членом МОК на протяжении восьми лет - им она стала в 2016 году, войдя в состав комиссии спортсменов. ТАСС

Сейчас почетными членами МОК являются 38 человек, в том числе россияне Виталий Смирнов и Александр Попов. Sports.ru