Песков оценил отказы в аккредитации на ОИ российским журналистам

Песков назвал неприемлемыми отказы в аккредитации на ОИ российским журналистам.

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Ранее пяти журналистам «РИА Новости Спорт» было отказано в аккредитации на Олимпиаду в Париже.

В сообщении оргкомитета Игр-2024 говорится, что решение об отказе было принято олимпийским консульством, сформированным из членов министерства внутренних дел Франции, а также министерства Европы и иностранных дел.