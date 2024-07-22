Песков оценил отказы в аккредитации на ОИ российским журналистам

Песков об отказе российским журналистам в аккредитации на ОИ: «Считаем неприемлемыми такие решения. Они напрямую ущемляют свободу СМИ»
Песков назвал неприемлемыми отказы в аккредитации на ОИ российским журналистам.
Ранее пяти журналистам «РИА Новости Спорт» было отказано в аккредитации на Олимпиаду в Париже.
В сообщении оргкомитета Игр-2024 говорится, что решение об отказе было принято олимпийским консульством, сформированным из членов министерства внутренних дел Франции, а также министерства Европы и иностранных дел.
«Мы считаем неприемлемыми такие решения. Конечно же, мы хотели бы видеть реакцию на подобные решения со стороны соответствующих правозащитных организаций и организации, которая имеет отношение к обеспечению основ и правил свободы средств массовой информации. Отношение крайне негативное. Мы считаем, что они (решения) ущемляют свободу СМИ не косвенно, а напрямую. И, безусловно, нарушают все обязательства Франции, которые у нее есть и перед ОБСЕ, и перед другими организациями», – сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Песков об отказе российским журналистам в аккредитации на ОИ: «Считаем неприемлемыми такие решения. Они напрямую ущемляют свободу СМИ»
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