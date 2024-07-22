Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поддержала решение властей Франции выселить бездомных и мигрантов из Парижа в преддверии Олимпийских игр 2024 года. RT на русском

«Правильно, что в Париже закрыли ночлежки на время Олимпиады и выдворили бездомных. Это абсолютно нормальная практика», — сказала Роднина. Матч ТВ

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Газета.Ru