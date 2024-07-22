Глава МОК заявил об установлении нового мирового порядка

Исторические потрясения переворачивают с ног на голову систему международных отношений, "сотрудничество" и "компромисс" в новом мировом порядке считаются пренебрежительными терминами. Об этом глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил во время церемонии открытия 142-й сессии организации в Париже.

"Мы являемся свидетелями становления нового мирового порядка. Исторические потрясения переворачивают с ног на голову систему международных отношений, существовавшую со времен Второй мировой войны. Тенденции очевидны: разделение экономик, узкие личные интересы берут верх над верховенством закона. Глобальный Юг против глобального Севера. Куда ни глянь, принцип многосторонних отношений отступает на второй план. В этом новом мировом порядке "сотрудничество" и "компромисс", к сожалению, считаются пренебрежительными терминами", - сказал Бах.



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Он отметил, что эти тенденции вызывают у МОК глубокую тревогу, поскольку они противоречат миссии организации по объединению.