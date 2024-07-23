Министр спорта Франции о самочувствии после купания в Сене: «Замечательно. Никаких побочных эффектов, никаких последствий»
Министр спорта Франции рассказала о самочувствии после купания в Сене.
13 июля Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене в центре Парижа.
В рамках Олимпиады-2024 на реке должны провести соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.
«Замечательно, замечательно. Никаких побочных эффектов, никаких последствий... Все хорошо, никаких высыпаний», – сказала Удеа-Кастера в эфире радиостанции France Inter.
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