Губерниев дал интервью американскому New York Times

Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев дал интервью американскому изданию The New York Times. Цитаты Губерниева были использованы в статье издания под названием «Почему только 15 российских спортсменов выступят на Олимпиаде в Париже».

«Выступил в газете «Нью-Йорк Таймс», позицию обозначил, вновь лютый international level….» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Напомним, на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) выступят 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. Ранее Губерниев призывал поддержать всех россиян на соревнованиях во французской столице.