Раскрыта степень опасности реки Сена для участников ОИ

Река Сена представляет опасность для участников Летних Олимпийских игр в Париже из-за высокой степени загрязненности бактериями кишечной палочки и энтерококком. Об этом сообщает Time.

Отмечается, что Сена уже на протяжении более 100 лет является загрязненным водоемом и купание в ней запрещено. При этом организаторы ОИ решили изменить это и потратили 1,5 миллиарда долларов на строительство резервуара под рекой, который удерживает ливневые воды во время проливных дождей и штормов. Из него вода направляется в канализационное сооружение, где очищается и возвращается в Сену.

«Однако по состоянию на конец июля тестирование продолжает выявлять небезопасные уровни бактерий, особенно кишечной палочки и энтерококка, в воде. Уровни бактерий варьируются в зависимости от ряда факторов: количества дождей, солнечных дней и скорости течения в реке. Так, например, с 24 июня по 2 июля река была приемлема для купания», — говорится в тексте.



Таким образом, если уровень загрязнения продолжит колебаться, то спортсмены на ОИ могут столкнуться с риском для здоровья, если власти решат, что Сена безопасна для проведения плавательных соревнований в рамках ОИ, отметили в Time.