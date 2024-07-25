«Силой выкинуть его»: в России и мировом боксе требуют отставки главы МОК

Российские спортсмены и функционеры резко раскритиковалии работу главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. После того как организация отказалась признавать Международную ассоциацию бокса (IBA), ее президент Умар Кремлев призвал Баха уйти в отставку. Почему в России недовольны его деятельностью — в материале NEWS.ru.

В России проведут расследование в отношении Баха

Кремлев подчеркнул, что Бах должен подать в отставку. Он также заявил, что будет проведено независимое общественное расследование в отношении главы МОК, чтобы выявить нарушения прав спортсменов.

«Бах, немедленно подавай в отставку!» — написал Кремлев в своем Telegram-канале.



Месяц назад глава IBA сказал, что главу МОК «скоро выкинут те, кто его выбирал». По словам Кремлева, руководителя Международного олимпийского комитета должны выбирать страны, это будет честно и демократично.

«Нам надо поставить точку в этом вопросе и силой выкинуть его», — заявил Кремлев.



Тем не менее несколько дней назад на сессии МОК Баха переизбрали в качестве члена организации на восемь лет. Его полномочия во главе организации истекут, согласно действующим правилам, в 2025 году.

Почему МОК пошел против IBA

В 2019 году МОК приостановил деятельность IBA. Это решение было принято в связи с нарушением критериев по финансам, управлению, судейству и этике. В частности, по мнению членов Международного олимпийского комитета, арбитры работали предвзято на крупных соревнованиях.

22 июня прошлого года МОК полностью отказался признавать организацию. В ходе голосования во время заседания исполкома Международного олимпийского комитета за это трешение высказались 69 человек, против — один, 10 воздержались.

«Мы постоянно и терпеливо пытались помочь, но нам так и не удалось добиться улучшений в трех проблемных областях. Мы достигли точки невозврата. Отзыв признания — единственное логичное решение», — сказал генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер.



Он подчеркнул, что в организации в наибольшей степени обеспокоены финансированием IBA российской компанией «Газпром».

Как глава IBA отреагировал на решение МОК

Международная ассоциация бокса намерена до победного защищать свои интересы в споре с МОК, сообщил в октябре Кремлев. Он заявил о недоверии к ряду функционеров комитета, которые «разрушают олимпийскую семью».

«Международная ассоциация бокса будет идти до конца. Сегодня есть недоверие к некоторым руководителям Международного олимпийского комитета, они не соответствуют своим должностям. То, что они сегодня демонстрируют, разрушает олимпийскую семью, те ценности, по которым и была создана Олимпийская хартия. Она была создана, чтобы объединять людей, а не разделять», — сказал Кремлев.



Выступят ли российские боксеры на Олимпиаде в Париже

Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады 2024 года в Париже. Это решение, как объяснили в Комитете, было принято в интересах боксеров и самого вида спорта, который Международный олимпийский комитет считает очень важным для Олимпийского движения.

Боксеры отбирались на Олимпиаду в Париже через Тихоокеанские, Азиатские, Панамериканские и Европейские игры. Последние проходили в Польше, россияне к ним не были допущены. По этой причине отечественные боксеры не выступят на Играх.

На прошлую Олимпиаду боксеры не могли попасть через турниры IBA, так как в отношении организации уже действовали санкции. Тогда решения о том, кто будет допущен к Играм, принимала специально созданная комиссия.

Кремлев назвал предложение МОК отказаться от гимна и флага ради поездки на Олимпиаду унижением для российских атлетов. Сейчас IBA — единственная международная спортивная организация, которая разрешает представителям всех стран выступать с национальной символикой.

«Людей, которые призывают унижать спортсменов, не должно быть в спорте. Любой спортивный функционер — обслуживающий персонал для атлета. И они должны понимать: спортсмен — это главное, без него, тренеров, национальных федераций не будет никакого спорта», — подчеркнул Кремлев.



Как Бах получил российскую государственную награду

После Олимпийских игр в Сочи, проходивших в 2014 году, президент РФ Владимир Путин наградил Баха орденом Почета «за большой вклад в развитие международного олимпийского и паралимпийского движения и заслуги в подготовке российских спортсменов». Сам чиновник не присутствовал на торжественной церемонии.

Однако летом 2022 года представитель главы МОК сообщил, что никаких орденов у Баха нет, так как он никогда не принимал эту награду.

Как главу МОК разыграли российские пранкеры

В апреле российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с президентом МОК от имени «африканского чиновника». Владимир Кузнецов и Алексей Столяров обсудили с Бахом вопросы участия атлетов из РФ в Олимпийских играх — 2024.

Президент МОК отметил, что в Комитете создана наблюдательная комиссия, которая следит за публичными заявлениями россиян в социальных сетях.

«Мы также предлагали украинской стороне, и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников, в таком случае они не смогут принять участие», — сказал тогда он.



Почему Бах против Игр дружбы

Игры дружбы — международные соревнования, которые должны были пройти в России осенью этого года. Тем не менее турнир перенесли на 2025-й. По формату Игры дружбы напоминают Олимпиаду. В рамках турнира изначально были заявлены соревнования по 33 летним видам спорта.

Среди них есть привычные всем спортивная и художественная гимнастика, плавание, баскетбол, волейбол, бокс и борьба, а также дисциплины, которые не включены в программу Олимпийских игр. Это акробатический рок-н-ролл, падел, шахматы, спортивное программирование, джиу-джитсу.

Бах заявил в разговоре с Вованом и Лексусом, что Игры дружбы являются «пропагандистским шоу». Он также сказал, что все участники этих соревнований будут автоматически считаться людьми, которые поддерживают Россию в конфликте с Украиной.

В конце разговора пранкеры начали подшучивать над Бахом, но тот не заметил подвоха. Столяров предложил ему помолиться за то, чтобы Игры дружбы не состоялись. Президент МОК послушно повторил текст «молитвы»: «Сегодня праздник святых Вована и Лексуса, это герои континента. Я обращаюсь к тебе, Бог, что ты помог мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы».

Как МОК идет на поводу у украинцев

Президент национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал, что украинские спортсмены не будут пожимать руки российским атлетам на Играх в Париже. Чиновник договорился об этом с представителями международных федераций. У МОК не нашлось возражений касательно данного решения.

«Мы договорились с международными федерациями, где необходимо приветствовать [спортсменов] во время встречи, а также после матча. Договорились, что мы [украинцы] не приветствуем друг друга [с россиянами], не пожимаем руку», — сказал Гутцайт в эфире украинского телемарафона.



Кто недоволен работой президента МОК

После публикации пранкерами видео розыгрыша Баха комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отметил, что глава МОК занимается не своим делом и играет в грязные политические игры.

«То, что Бах играет в грязные игры — мы видим. То, что он противник Игр дружбы — тоже. Бах — фигура противоречивая. Сейчас он находится под давлением и, с моей точки зрения, допускает ошибки», — заявил Губерниев в интервью «Р-Спорт».



Олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал Баха и весь МОК «больными людьми».

«Томас Бах и весь МОК — больные люди! Что ждать от этих безумцев? Не хочется даже комментировать их очередной идиотизм», — сказал Мамиашвили в интервью Sport24.



Российский шахматист Сергей Карякин считает, что все действия главы МОК направлены против России.

«Это полный зашквар! Но по поводу Томаса Баха давно все уже понятно. Для него Россия изначально во всем виновата, поэтому какие бы турниры мы ни проводили, этому нужно противодействовать, российских спортсменов никуда не допускать. История с розыгрышем отлично показала, что думает Бах и как сильно он ненавидит Россию», — сказал ситуацию Карякин в интервью «Р-Спорт».



Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поддержал Кремлева и призвал переизбрать руководство МОК. По его словам, Комитет во главе с Бахом нарушил множество положений Олимпийской хартии.