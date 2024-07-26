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«Будет катастрофа». Церемония открытия Олимпиады может пройти под сильным дождём

Французский метеоролог Патрик Марльер сообщил, что во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция) ожидается сильный дождь. Напомним, торжественное мероприятие состоится сегодня, 26 июля, на реке Сене.

«Будет катастрофа». Церемония открытия Олимпиады может пройти под ливнем
© Чемпионат.com

«Эти несколько часов будут катастрофой. Утром ожидается небольшой дождь, ничего страшного. Но затем после небольшого затишья во второй половине дня, к сожалению, дожди ожидаются в конце дня. Дождь начнётся между 18:00 и 19:00. А общее количество осадков ожидается весьма значительным, до 25-30 мм. Для сравнения, это эквивалентно 15 дням осадков всего за несколько часов Я хожу кругами, сравниваю все модели погоды и, к сожалению, всё подтверждается. Ожидается довольно сильный дождь, который затронет весь регион всему Иль-де-Франс», – приводит слова Марльера RMC Sport.

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