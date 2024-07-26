«Будет катастрофа». Церемония открытия Олимпиады может пройти под ливнем

Французский метеоролог Патрик Марльер сообщил, что во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция) ожидается сильный дождь. Напомним, торжественное мероприятие состоится сегодня, 26 июля, на реке Сене.

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