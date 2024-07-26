В день открытия ОИ железные дороги Франции подверглись саботажу

Во время открытия Олимпийских игр в Париже железные дороги Франции столкнулись с несколькими актами саботажа, сообщает Le Figaro. Сеть скоростных поездов (TGV) была парализована из-за поджогов на трех линиях: Атлантической, Северной и Восточной. Это привело к серьезным задержкам в работе транспорта.

В Железных дорогах Франции назвали произошедшее «массированной атакой, парализовавшей сеть TGV». Пассажирам рекомендуется отложить поездку и не посещать станцию, бесплатно поменяв или вернув билет.

Ремонтные бригады уже прибыли на место происшествия, но работы будут продолжаться как минимум весь выходной. Проблемы с транспортом также наблюдаются на вокзале Монпарнас в Париже, что вызывает недовольство среди туристов в соцсетях.

Церемония открытия Олимпиады начнется в 19:30 по центральноевропейскому времени (20:30 мск) в пятницу, 26 июля. Парад атлетов на лодках пройдет по шестикилометровому маршруту по реке Сена от Аустерлицкого моста до Трокадеро. В конечной точке запланировано финальное шоу.

Ранее стало известно, что певицы Селин Дион и Леди Гага выступят на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Артистки были замечены на репетиции, они пели в дуэте композицию Эдит Пиаф La Vie en rose.