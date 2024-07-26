Кремль прокомментировал информацию о задержании россиянина в Париже накануне ОИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал появившуюся во французских СМИ информацию о задержании в Париже россиянина, который якобы работал на дестабилизацию Олимпийских игр. Газета.Ru

«Нет, мы не обладаем никакой информацией. Мы видели сообщения СМИ. Они такие, можно даже сказать, курьезные. По идее, должно быть проинформировано о задержании наше посольство в Париже. Надеемся, что информация будет им представлена», - сказал он. ТАСС

В Париже задержан россиянин, повар из Перми Кирилл Грязнов. Его обвиняют в подготовке «дестабилизирующих» мероприятий во время Олимпиады. Местные СМИ считают, что он был завербован ФСБ и ГРУ. Летняя Олимпиада стартует в Париже 26 июля. Ura.Ru