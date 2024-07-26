Во Владивостоке прошли Первые международные студенческие игры «Молодость Приморья»

Во Владивостоке завершились Первые международные молодежные студенческие спортивные игры «Молодость Приморья». За четыре дня соревнований спортсмены из шести стран разыграли 383 медали в 12 видах спорта. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти», которая выступает титульным партнером мероприятия.

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Для участия в играх, которые на спортивных площадках кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский, приехали спортсмены из КНДР, Узбекистана, Китая, Белоруссии и Индии.

Студенты соревновались в 12 видах спорта. Среди них — бадминтон, баскетбол, бокс, пляжный волейбол, легкая атлетика, теннис, настольный теннис, плавание и другие.

По итогам состязаний определены победители в личных и в общекомандном зачете.

Лидером медального зачета стала Белоруссия. В ее копилке — 19 золотых медалей, 8 серебряных и 9 бронзовых. Второе место заняла сборная Дальневосточного федерального университета, на третьей позиции –– спортсмены из КНДР.

Спортсмены Приморья принесли региону 60 медалей, в числе которых — 14 золотых.

По числу наград сборная ДВФУ стала безоговорочным лидером. Спортсмены университета принесли вузу 11 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Помимо спортивных турниров, студенты участвовали в деловых встречах и творческих мероприятиях, а также мастер-классах от участников проекта «Герои Олимпа», в том числе олимпийских чемпионов по боксу, вольной и греко-римской борьбе.

Поддержка массового, профессионального и юношеского спорта и здорового образа жизни — одно из ключевых направлений социальной работы «Роснефти» и ее дочерних компаний.

На средства компании в регионах присутствия строятся спортивные комплексы, ледовые арены, площадки.

«Роснефть» ежегодно проводит спортивные корпоративные состязания, нефтяники участвуют в сдаче нормативов ГТО, в спортивно-оздоровительном движении «Энергия жизни».

Цель первых студенческих летних игр «Молодость Приморья» — объединение молодежи из разных стран мира.