«Чемпионат» проведет фитнес-челлендж на DDX Fitness FEST

Редактор спортивного портала «Чемпионат» (входит в Rambler&Co), ведущая шоу «Испытано на себе» Алия Нургалеева и участник реалити-шоу «Титаны», блогер-миллионник Шамиль Гимаев, проведут соревнования на силу и выносливость.

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28 июля в музее-заповеднике «Коломенское» на празднике здорового образа жизни DDX Fitness FEST в 12:30 Алия Нургалеева и популярный блогер-спортсмен Шамиль Гимаев проведут мастер-класс по силовым тренировкам. Без элементов шоу не обойдётся: Шамиль покажет, как отжимается со стоящей на его спине девушкой. Все желающие смогут это повторить, а также принять участие в других состязаниях на силу и выносливость. Победители получат автографы звёзд и фирменные подарки от «Чемпионата».

Спортивный портал «Чемпионат» – официальный информационный партнер DDX Fitness FEST. В рамках мероприятия запланированы более 150 групповых тренировок, розыгрыши призов, встречи с известными блогерами, выступления популярных артистов и разнообразные активности на любой вкус и уровень физической подготовки. Ожидается, что фестиваль фитнеса и здорового образа жизни посетят более 20 тысяч человек.