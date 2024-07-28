Экс-глава МИД Австрии описала открытие Олимпиады одной фразой про уродство

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже стала примером нового тренда в европейской культуре, который экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль охарактеризовала как «раздувание шумного уродства».

«В таких мероприятиях, от оперных театров Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля, наблюдается одно и то же – своего рода раздувание шумного уродства», – написала Кнайсль в своем Telegram-канале, передает ТАСС.



По мнению экс-главы австрийского МИД, популярность такого культурного стиля говорит о многом относительно аудитории подобных шоу.

Церемония открытия Олимпиады в Париже запомнилась рядом курьезов: олимпийский флаг был повешен на флагшток у Эйфелевой башни в перевернутом виде, а дикторы на стадионе перепутали атлетов из Южной Кореи с представителями КНДР. Также церемония вызвала негативную реакцию из-за агрессивной пропаганды сексуальных меньшинств и элементов сатанизма.