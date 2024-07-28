МОК принес извинения за церемонию открытия Олимпиады в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения в связи с определенными событиями на церемонии открытия Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

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В МОК заявили, что приветствуют разъяснения, данные оргкомитетом Игр в Париже относительно мероприятия. Отмечается, что у организаторов не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. Целью церемонии открытия было прославление общности и толерантности. В оргкомитете подчеркнули, что, если кого-то обидели определенные сцены, это было совершенно непреднамеренно и им очень жаль.

Церемония открытия Игр состоялась 26 июля. В греческих СМИ ее назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю. Мероприятие также раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. С похожим мнением выступил американский миллиардер Илон Маск.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.