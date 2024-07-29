Дмитрий Губерниев: «Ребята, а нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Или российские водоемы все как Байкал прекрасны?»
Дмитрий Губерниев призвал обсуждать не реку Сену, а российские водоемы.
Сегодня на Олимпиаде-2024 в Париже отменили тренировочный заплыв триатлонистов в Сене из-за плохого качества воды.
«Ребята, а нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Может, мы начнем наши не совсем чистые (мягко говоря) реки обсуждать? Или российские водоемы все как Байкал прекрасны, и у нас все хорошо? Надо заниматься собственной страной, спорту помогать, экологию развивать и экономику поднимать!💪» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.
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Дмитрий Губерниев: «Ребята, а нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Или российские водоемы все как Байкал прекрасны?»
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