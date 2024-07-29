Депутат Госдумы, соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов прокомментировал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. В своем Telegram-канале он назвал мероприятие сатанинским шабашем.

По мнению Делимханов, кадры с церемонии показывают «полную деградацию общества Европы». Он также заявил, что ее участники оскорбляют святые ценности христиан.

«Мы видим, как эти сатанисты без стеснения издеваются над Библией, оскорбляют святые ценности христиан. Главными действующими лицами Олимпиады в Париже стали самые мерзкие представители общества — моральные уроды, лгбтшники (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и ублюдки, которые полностью потеряли человеческий облик», — написал депутат.



Он также добавил, что мусульманское сообщество солидарно с христианами и воспринимает надругательство над Библией оскорблением.

МОК принес извинения за церемонию открытия Олимпиады в Париже

Церемония открытия Игр состоялась 26 июля. Представители ряда стран выступили с критикой мероприятия, так как на нем сексуальные меньшинства изображали Тайную вечерю. В частности, в греческих СМИ церемонию назвали крахом цивилизации. С похожими комментариями выступили официальный представитель МИД России Мария Захарова и американский миллиардер Илон Маск.

Позже в МОК извинились и выступили с разъяснениями. Там заявили, что у организаторов не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. Целью церемонии открытия было прославление общности и толерантности.