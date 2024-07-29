Мэр Парижа: церемония открытия Игр сказала о нас все

Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпиады 2024 года, передает France Bleu.

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«Гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт. Не только парижан, но и весь мир. Эта церемония сказала о нас все», — сказала Идальго.



Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

18 июля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе приехали 15 человек.