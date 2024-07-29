Медведев обвинил МОК в продажности

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте» подверг критике Международный олимпийский комитет (МОК), отметив, что дело заключается даже не в скандальном открытии летних Олимпийских игр — 2024.

«Все как всегда и все очень просто: это оборзевшая и зажравшаяся от взяток организация толстомордых чиновников, которая ни с того ни с сего объявила себя ни много ни мало мировым правительством. Спортивным уж точно», — заявил Медведев.



Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.