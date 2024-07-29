Экс-руководитель ЦСКА получил 13 лет тюрьмы по делу о коррупции

Бывший руководитель ЦСКА Михаил Барышев получил 13 лет колонии по делу о коррупции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Московского гарнизонного военного суда.

Также суд постановил, что Барышев обязан выплатить штраф в размере 25 млн рублей. Также он больше не сможет занимать государственные должности в течение десяти лет после освобождения. Его лишили звания полковника и государственных наград.

Барышев был арестован в 2018 году. Ему вменили получение взяток на общую сумму 24 млн руб. от руководителей компаний, занимающихся поставкой программного обеспечения, спортивной экипировки и транспортных услуг, которых ЦСКА привлекал при организации в 2017 году III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

Барышев являлся руководителем ЦСКА с 2014 по 2017 год.

Заместитель Барышева — Андрей Хамазин — являлся вторым фигурантом дела, он дал признательные показания, после чего суд приговорил его к девяти годам условно. Приговор пока что не вступил в силу, он может быть обжалован в апелляционной инстанции.