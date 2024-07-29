В Госдуме ответили Губерниеву на слова о неспортивной России

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова отреагировала на слова журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева, который назвал Россию неспортивной страной. В комментарии «Ленте.Ру» Журова заявила, что Губерниев может быть крайне жесток в своих оценках, и отметила, что не стала бы назвать Россию неспортивной.

«Но, наверное, он имел в виду, и я, кстати, здесь отчасти соглашусь, что американцы выстроили свою систему спорта таким образом, что их внутренние соревнования, например, по плаванию, бывают более интересными для них, чем чемпионат мира по плаванию», — заявила Журова.



Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Губерниев двумя фразами высказался о церемонии открытия Олимпийских игр

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.