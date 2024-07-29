Костомаров: «Сейчас гораздо увереннее чувствую себя на льду»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что уже чувствует себя на льду гораздо увереннее.

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В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в связи с осложнением пневмонии. У 47‑летнего спортсмена начался некроз тканей, он перенес несколько ампутаций конечностей. Позднее Костомаров прошел процедуру протезирования.