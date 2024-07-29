Костомаров: «Сейчас гораздо увереннее чувствую себя на льду»
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что уже чувствует себя на льду гораздо увереннее.
В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в связи с осложнением пневмонии. У 47‑летнего спортсмена начался некроз тканей, он перенес несколько ампутаций конечностей. Позднее Костомаров прошел процедуру протезирования.
— Поначалу было боязно и волнительно ежедневно выступать в шоу. Каждый раз после раскатки спустя 2–3 часа выхожу на лед и первые 5–10 секунд надо, чтобы поймать баланс. Сейчас гораздо увереннее чувствую себя на льду. От этого становится спокойнее и приятнее. Как раньше, никогда уже кататься не буду, — передает слова Костомарова корреспондент «Матч ТВ».