Допинг-офицеры подняли швейцарскую спортсменку в четыре утра в день старта на ОИ-2024

Участница сборной Швейцарии по академической гребле на Олимпийский играх — 2024 в Париже Селия Дюпре сообщила в социальных сетях, что в субботу 27 июля была разбужена в четыре часа утра допинг-офицерами, пришедшими взять анализ на предмет отсутствия запрещённых веществ в крови спортсменки. Менее чем через 12 часов после этого времени Дюпре предстояло принять участие в соревнованиях.

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Ранее стало известно о нескольких допинговых инцидентах, случившихся в ходе Олимпиады-2024 во Франции. Положительные тесты на запрещённые преператы на ОИ-2024 сдали иракский дзюдоист Саджад Сехен, женщина-боксёр из Нигерии Синтия Темитайо Огунсемилоре и центральная блокирующая женской волейбольной сборной Доминиканской Республики Лисвел Эве.

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