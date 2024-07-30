Чемпион Игр Тихонов: мы поехали в Париж за позором

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что на российских атлетов, которые поехали на летние Олимпийские игры — 2024 в Париж, оказывается сильная психологическая нагрузка. Его слова приводит РИА Новости.

«Но запретить участие было сложно. У нас все отдали на усмотрение федераций и других организаций. Тренеры и федерации должны были соразмерять силы наших спортсменов. Мы поехали в Париж за позором и это подтверждается», — заявил Тихонов.



В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Играх в нейтральном статусе принимают участие 15 российских спортсменов.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.