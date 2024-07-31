В МИД РФ объяснили оскорбление чувств христиан на открытии ОИ в Париже

Церемония открытия Олимпиады в Париже показала морально-политическую деградацию, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, Франция пошла на оскорбление чувств христиан намеренно.

Кульминация церемонии открытия явила собой образец морально-политической деградации, наглядно демонстрирующий глубокий упадок духовности и потерю нравственных основ западной цивилизации, — заявил дипломат.



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Париж оскорбил чувства христиан и других верующих «официально и сознательно», надругавшись над фигурой Христа и его учеников, подчеркнул Настасьин.

Церемония ОИ в Париже вызвала возмущение международного сообщества из-за использования образов религиозных и исторических деятелей в стиле драг-квин (сленговое выражение, используемое для обозначения артистов, использующих женские образы). В частности, американский миллиардер Илон Маск назвал открытие Игр проявлением вопиющего неуважения к христианам из-за пародии на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Международный олимпийский комитет объяснил смысл травести-шоу на церемонии открытия ОИ. Организация подчеркнула, что персонаж с голубой кожей, который на лежал на столе среди еды и цветов, олицетворял Диониса. Отмечается, что он якобы должен был заставить всех «осознать абсурдность насилия между людьми».