Экс-жена Сафонова обвинила «мужское лобби» в ситуации с алиментами

Бывшая жена Матвея Сафонова обвинила «мужское лобби» в ситуации с алиментами.

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Ранее сообщалось, что Сафонов, подписавший контракт с «ПСЖ», выехал из России в период между снятием запрета на выезд за границу и его повторным наложением. Задолженность голкипера по алиментам перед бывшей женой составляла 59,23 млн рублей.

Как сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на телеграм-канал Baza, Анастасия и ее адвокат подготовили документ, в котором говорится, что «мужское лобби в России помогло Сафонову расторгнуть брак, не подписав заранее нотариальное соглашение об алиментах».

Девушка предлагает бывшему вратарю «Краснодара» подписать новое соглашение, по которому он будет переводить четверть дохода, а 70% из этих денег будет направляться на специальный счет в банке на имя дочери. Эти деньги можно будет снять только с письменного разрешения органов опеки.

По мнению Анастасии, у голкипера очень опасная работа. В качестве примера она приводит случай на тренировке парижской команды: Сафонову рассекли бровь.

Бывшая супруга Сафонова также обратилась в ФСБ. Она просит проверить, «не лоббирует ли российский бизнес интересы французского футбола и не ставит ли их выше интересов российского ребенка».

Также Анастасия отправила письмо в Генеральную прокуратуру и Администрацию Президента с просьбой записать ее на прием к Владимиру Путину.