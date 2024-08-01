Губерниев заявил, что Олимпиада в Париже никого не оставляет равнодушным

Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об Олимпийских играх — 2024 в Париже.

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«Ясно одно, Олимпиада в Париже никого не оставляет равнодушным!!! Все ее смотрят, обсуждают, а значит — игры проходят успешно!!! Спорт прекрасен, событие потрясающее!!! Пусть побеждают сильнейшие!!! Нашим замечательным спортсменам удачи!!!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) получили больше российских спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.