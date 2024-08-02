Во Франции изъяли 145 тысяч единиц поддельной продукции с символикой ОИ

Более 145 тысяч единиц поддельной продукции с символикой Олимпиады‑2024 и чемпионата Европы по футболу были изъяты в ходе одновременных проверок, проведенных на 17 складах в восточной части Парижа.

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Как сообщает пресс‑служба Министерства экономики, финансов и цифрового суверенитета Франции, в ходе масштабной операции под названием «Геракл» был также ликвидирован склад по производству контрафакта.

Операция проводилась с 28 декабря 2023 года по 31 июля 2024‑го. В ней участвовали несколько других европейских таможенных органов, целью было предотвращение сбыта на европейском рынке контрафактных товаров во время крупных спортивных мероприятий, запланированных на лето 2024 года.

— Я поздравляю французскую таможню с этими замечательными результатами, которые отражают ее приверженность борьбе с контрафактной продукцией на национальном уровне. Я также приветствую 5800 таможенников, мобилизованных в период Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже для обеспечения нашей безопасности. Гибель дежурного таможенника, произошедшая во вторник утром, напоминает нам о рисках, которым подвергаются эти агенты. Я хотел бы воздать должное их преданности служению французскому народу, — приводит пресс‑служба слова министра‑делегата, отвечающего за государственные счета, Тома Казенава.



Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.