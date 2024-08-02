МОК расследует инцидент с израильским дзюдоистом, завоевавшим бронзу на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) расследует инцидент с израильским дзюдоистом Петером Пальчиком на предмет возможного нарушения Олимпийской хартии во время Олимпиады в Париже, заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Пальчик завоевал бронзовую награду Игр в весовой категории до 100 кг.

— Израильский дзюдоист Петер Пальчик, выигравший бронзу, отмечал завоевание медали, поцеловав военный флаг. Также ранее появилось видео из Олимпийской деревни, где он восторженно говорит о храбрости израильских солдат. Олимпийская хартия гласит, что один из фундаментальных олимпийских принципов — содействие миру, атлетам запрещено делать политические заявления, в том числе использовать политические флаги. Является ли это нарушением Олимпийской хартии, какие могут быть последствия?

— Я не видел этого. Мы продолжаем напоминать НОК о необходимости соблюдении правил, касающихся высказываний спортсменов. Мы займемся этим вопросом. Мы напомним НОК, что они должны обеспечивать соблюдения требований.

— Вы напомните об этом спортсмену, который закончил выступление?

— Мы сообщим НОК о необходимости соблюдения правил.

— То есть никаких последствий не будет?

— Посмотрим, что произойдет, — сказал Адамс на брифинге.

Олимпиада в Париже завершится 11 августа.