Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что международное олимпийское движение девальвируется. Об этом он сообщил на брифинге.

«Международное олимпийское движение существенно девальвируется и становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями», — заявил Песков на вопрос журналистов об Олимпийских играх в Париже.



В пятницу, 1 августа, итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф из Алжира уже на 47-й секунде. После боя премьер-министр Италии Джорджа Мелони после боя заявила, что спортсменки с мужскими генетическими характеристиками не должны быть допущены к участию в женских соревнованиях. На следующий день итальянка объявила о завершении спортивной карьеры.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест в 2023 году на чемпионате мира в Индии. Также гендерный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин, но МОК одобрил их участие в Играх.