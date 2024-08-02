Какой была Олимпиада в Древней Греции?

В 776 году до нашей эры публика впервые собралась в греческой Олимпии, чтобы посмотреть на обычное состязание по бегу. Так появились древние Олимпийские игры: соревнования, продолжающиеся даже спустя тысячу лет. Журнал Smithsonian поделился любопытными фактами об Олимпиаде.

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Олимпийские игры были не единственными в своем роде

Организованные спортивные соревнования проходили не только в древнегреческой Олимпии. Многие другие сообщества также проводили собственные состязания, просто они обладали разным престижем. Примерно в 150 году до нашей эры на территории Греции регулярно устраивались где-то 200 «призовых игр»; самыми выдающимися аренами считались Афины, Мегара и Беотия.

Олимпийские игры же были частью другого типа состязаний — т.н. Священных игр или Панэллинских игр. Они проходили в четырех точках страны ежегодно, летом и зимой, как нынешние соревнования. Священные игры также были не слишком прибыльными для победителей: атлеты получали от организаторов лишь славу и призовой венок. Однако состязания в Олимпии снискали славу самых почитаемых.

Зажжение огня изначально не было частью Олимпиады

На сегодняшний день зажжение Олимпийского огня — центральное событие церемонии открытия игр. За несколько месяцев до соревнований в Олимпии зажигается огонь, после чего он «путешествует» от факела к факелу по всему миру и, наконец, прибывает на Олимпийский стадион. Хотя эстафета стала узнаваемым символом игр, на самом деле традиция появилась не в Древней Греции, а в 1936 году на Олимпиаде в Берлине.

Но стоит отметить, что огонь всегда был важной частью древней Олимпиады. На протяжении состязаний на алтаре богини Гестии всегда горело пламя. Священные огни также зажигались в храмах Зевса и Геры. И хотя эстафета никогда не проводилась в самой Олимпии, нечто похожее иногда проходило в других городах.

Участие в Олимпийских играх было ограниченным

Женщины не могли принимать участие в Олимпийских играх, хотя они имели право получать награды как владелицы лошадей, выигравших в гонках колесниц. Для дам существовали Герейские игры, задуманные как альтернатива Олимпиаде, но не считавшиеся частью официальных состязаний.

Технически, любой свободный мужчина-гражданин Греции мог состязаться в играх, но на практике для этого необходимо много времени и ресурсов. Официальным требованием к каждому атлету была 10-месячная тренировка перед соревнованиями, и далеко не каждый человек мог позволить себе отвлечься от бытовой жизни на такое время. Некоторые малоимущие спортсмены прибегали к помощи состоятельных спонсоров, которые финансово поддерживали атлета во время подготовки. А другие — иногда получали гранты от правительственных органов.

Древняя Олимпийская деревня была менее развратной, чем современная

Последним этапом подготовки для атлетов была поездка в Элиду: военизированный город, где спортсменов ожидали напряженные тренировки. Личные тренеры атлетов сидели в сторонке, пока Олимпийские тренеры и судьи командовали упражнениями. Из-за столь суровых условий лагерь в Элиде отсеивал слабых претендентов, которые могли без стыда отказаться от участия в играх.

Марафонский забег не был частью древней Олимпиады

Марафонская гонка стала неотъемлемой частью современной Олимпиады, возрожденной в 1896 году. Но в древности такая дисциплина не входила в игры: забеги все равно были, но гораздо короче привычного нам марафона. Хотя вновь стоит отметить, что марафон действительно уходит корнями в Древнюю Грецию. По легенде, греческий курьер Фидиппид пробежал путь от Марафона до Афин, чтобы донести весть о победе войск Греции над Персией.

Помимо этого, бег — старейшая дисциплина Олимпийских игр. Оригинальные состязания 776 года до нашей эры состояли всего из одного ивента: спринта на стадионе.

Древние атлеты не получали Олимпийские медали

Победители Священных игр награждались венками из ветвей различных растений, от оливкового дерева до хвои. Но официальные призы были не единственной наградой: как и сегодняшние спортсмены, древние греки совершали долгое путешествие на игры со всех концов страны. А потому родные города победителей чествовали своих героев и нередко посылали им ценные дары.

Например, Афины награждали своих спортсменов 50-100 амфорами оливкового масла. В число призов также входили парады, пожизненные билеты в амфитеатр, пенсии, государственные должности, пища и многое другое.