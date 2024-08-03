Почему беговой трек на Олимпиаде 2024 покрашен в пурпурный?

Зрители, подключившиеся к прямой трансляции соревнований по легкой атлетике на Олимпиаде в Париже, могут удивиться одной детали — цвету беговой дорожки на стадионе «Стад де Франс». Вместо привычного ржаво-красного оттенка трек теперь окрашен в пурпурный. Журнал Smithsonian рассказал, почему организаторы игр пришли к такому решению.

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Новый цвет беговой дорожки обусловлен преимущественно эстетическими соображениями: пурпурный, синий и зеленые цвета составляют палитру спортивных арен текущей Олимпиады. Новый дизайн смешивает три оттенка. Лавандовый для самой дорожки, темно-пурпурный для служебных сегментов и серый — для внешних изгибов. Даже клей, который держит дорожку на асфальтовой базе, окрашен в пурпурный цвет.

Раньше беговой трек на Олимпиаде никогда не окрашивали в пурпурный, но это не значит, что спортивные площадки никогда не предпринимали попыток поиграть с цветовой палитрой. Парижский трек примечателен и по другим причинам. Прежде всего, в его состав входят раковины двухстворчатых моллюсков, вроде устриц и мидий.

Перед играми компания Mondo заключила партнерское соглашение с рыболовной фирмой Nieddittas, чтобы дать раковинам вторую жизнь. Их собрали и перемололи в порошок, который стал компонентом покрытия трека. Иначе раковины отправились бы на мусорный полигон. Кроме того, переработка позволила сократить добычу карбоната кальция, который обычно добывается в шахтах.

По подсчетам BBC, парижский беговой трек на 50% состоит из переработанных материалов. Статистика совпадает с целями МОК, которая заявила о намерении сделать летние игры в Париже самыми экологически чистыми.

Материалы и дизайн трека также помогают атлетам показать лучшие результаты. Парижский трек построен на той же базе, что и дорожка летних игр 2020 года в Токио, но с некоторыми модификациями. На той Олимпиаде спортсмены поставили три мировых рекорда и 12 олимпийских — ожидается, что и на парижских соревнованиях они преодолеют новые рубежи.