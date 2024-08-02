Худруку церемонии открытия Олимпиады угрожают убийством

Прокуратура Парижа начала расследование из-за киберугроз в отношении худрука церемонии открытия Олимпиады Тома Жолли, передает RMC Sport.

Жолли подал жалобу из-за угроз, которые связаны с тем, что его ошибочно идентифицировали как израильтянина. Также есть угрозы из-за его предположительно гомосексуальной ориентации.

Материалы дела переданы в Центральное управление по борьбе с преступлениями против человечности.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.