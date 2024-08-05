Полиуретановые купальники и электронные шпаги: инновации, изменившие Олимпийские игры

Суть Олимпийских игр за прошедшие столетия не изменилась, но это не значит, что спортсмены отказываются от инноваций. Напротив, новые технологии серьезно поменяли методы состязаний, тактику атлетов и способы подсчета результатов. Журнал Smithsonian рассказал об инновациях, которые навсегда изменили Олимпиаду.

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Умное оружие для фехтования

На протяжении веков крик «туше!» в фехтовании служил сигналом, что один из атлетов смог коснуться соперника острием шпаги. Традиция обусловлена тем, что туше часто происходят незаметно или почти одновременно. К счастью, другая давняя традиция этого спорта — интеграция технологий. Первые эксперименты в направлении электронной системы подсчета очков проходили еще в XIX веке, а в 1896 году в Лондоне впервые представили электронное оружие.

Принцип предельно прост. Любая успешная атака, от головы до пят, приносит очко, поэтому оружие фехтовальщиков оснащено датчиками. Если они касаются одного из спортсменов с достаточной силой, срабатывает механизм — и оружие автоматически регистрирует очко. Беспроводная система подсчета очков дебютировала на играх в Сеуле 1988 года, но на данный момент не используется на крупных международных соревнованиях.

«Вторая кожа» для пловцов

На играх 1924 года в Париже пловцы выступали в купальниках, созданных с учетом благопристойности того времени. Плавательные костюмы для мужчин закрывали их грудь, а женщины плавали в купальниках с юбками. Более того, ранние купальники изготавливались из шерсти, которая больше подходила для похода в горы, чем для плавания.

Но со временем мода менялась. Форма пловцов становилась все более легкой и открытой… Пока в 2000 году фирма Speedo не представила полиуретановый костюм, покрывавший атлетов от шеи до щиколоток. Нюанс в том, что материал «купальника» обеспечивал меньшее сопротивление воды, чем человеческая кожа. Благодаря этой инновации спортсмены побили десятки рекордов, но в 2010 году костюмы из не-текстильных материалов попали под запрет.

Супер-обувь для бегунов

На протяжении большей части современной истории Олимпиады обувь практически не менялась. Марафонцы и бегуны на длинные дистанции пользовались резиновыми стельками и гетрами из кожи или парусины. Спринтеры предпочитали кожаные кроссовки с металлическими шипами. Но представления о спортивной обуви кардинально изменились в 1970-х благодаря подошвам на воздушной пене — они сделали ботинки гораздо более легкими.

А в 2017 году прорыв совершила Nike: модель кроссовок Vaporfly так эффективно поглощала отдачу от бега, что позволяла спортсменам срезать много времени в итоговом результате. В какой-то момент спортивные чиновники даже запретили супер-обувь подобной конструкции, из-за чего производителю пришлось подстраиваться под ограничения.