Боксер Кардильо заявил, что ощутил себя женщиной и хочет боя с трансгендерами* на ОИ

Итальянский боксер Джанмарко Кардильо заявил, что уже 15 дней чувствует себя женщиной и готов бросить вызов Иману Хелифу, выступающему на Олимпийских играх в Париже в женском боксерском турнире. Об этом сообщил Novinite.com.

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Соответствующее заявление он сделал на фоне резонансной победы Хелиф над итальянкой Анджелой Карини в 1/8 финала олимпийского боксерского турнира в Париже, передает издание.

На Олимпийских играх Анджела Карини сдалась после 46 секунд 1/8 финала боксерского турнира. Девушка вышла на ринг против алжирки Иман Хелиф, которая ранее не смогла пройти гендерный тест. После объявления победителя Карини опустилась на колени и заплакала.

Стало известно, что боксерша из Тайваня Линь Юйтин, которая в прошлом году была дисквалифицирована с чемпионата мира из-за провала теста на гендерную принадлежность, победила по очкам Ситору Турдибекову из Узбекистана.

Что не так с подобными соревнованиями, «Вечерняя Москва» обсудила с боксером-профессионалом Александром Золкиным.

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