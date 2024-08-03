Венгрия обратилась в МОК из-за гендерного скандала на Олимпиаде в Париже

Олимпийский комитет Венгрии обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) в требованием разъяснить ситуацию с участием в Олимпийских играх в Париже спортсменов, которые провалили гендерные тесты*. Речь идёт о боксершах из Алжира и Тайваня.

«Равенство женщин не должно ограничиваться тем фактом, что женщины и мужчины соревнуются на Олимпийских играх в равной степени. Фундаментальным требованием равных возможностей для женщин является то, что спортсменки, обладающие только женскими биологическими характеристиками, то есть биологически квалифицированы как женщины, без каких-либо сомнений должны соревноваться против женщин», — говорится в заявлении.



В противном же случае, как уточнили в Венгрии, права женщин — участниц Олимпийских игр на равные возможности и честную конкуренцию будут ущемлены. Также Олимпийский комитет страны предложил пересмотреть и доработать правила для этого вида спорта таким образом, чтобы на женские турниры допускались только женщины.

Напомним, ранее сообщалось, что спортсменки Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня были допущены к участию в Олимпиаде в Париже. В то же время в 2023 году их дисквалифицировали с чемпионата мира из-за проваленных гендерных тестов. Так, алжирке удалось победить спортсменку из Италии, которая отказалась от боя через 46 секунд после начала из-за полученной травмы носа, а представительница Тайваня победила спортсменку из Узбекистана. Последняя покинула ринг в слезах и отказалась жать руку соперница.